فتاة تحمل سلاحا وتتجول بشوارع الطائف... والشرطة تعلق.. فيديو

وكالات

علقت شرطة مكة المكرمة، مساء السبت، على واقعة إشهار فتاة تستقل دراجة نارية سلاحا ناريا على المارة بأحد شوارع مدينة الطائف.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم، ضجة كبيرة إثر تداول واسع النطاق لمقطع فيديو يظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار مسدس كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق.