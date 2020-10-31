الدفاع الأذربيجانية تنشر فيديو للقضاء على "مجموعة استطلاع تخريبية" أرمينية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، القضاء على "مجموعة استطلاع تخريبية" تابعة للقوات الخاصة الأرمنية، مشيرة إلى أنها حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الأذربيجاني بهدف تنفيذ "عملية استفزازية".

وجاء في بيان للوزارة: "تم ظهر يوم 31 أكتوبر رصد تحركات عربات عسكرية للعدو كانت تنقل قوات بشرية باتجاه مواقعنا. وتبين أن مجموعة استطلاع تخريبية تكونت من عناصر في القوات الخاصة الأرمنية حاولت الاقتراب من خط الدفاع لقواتنا بهدف تنفيذ عملية استفزازية".