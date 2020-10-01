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لبنان.. إصابات كورونا تتجاوز 81 ألفا

السبت 31 أكتوبر 2020 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان.. إصابات كورونا تتجاوز 81 ألفا



بيروت /سما/

تجاوز عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في لبنان، اليوم السبت، 81 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات التراكمي منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد إلى 637 حالة.


وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير صادر عنها اليوم، إنه تم رصد 1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تلقت الاستشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 812، من بينها 276 في العناية المركزة.

لبنان.. إصابات كورونا تتجاوز 81 ألفا

وأشارت إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت في البلاد وصل إلى 14903 فحوص، فيما أجري 862 فحصا في ​المطار

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