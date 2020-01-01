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ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 800 ألف برميل يوميا

السبت 31 أكتوبر 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 800 ألف برميل يوميا



وكالات

قال مصدر نفطي ليبي لـ"رويترز" اليوم إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا، أي أعلى بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام.

يأتي ذلك في اعقاب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة عن آخر المنشآت التي كانت مغلقة بعد استتاب الأمن فيها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو أوبك بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.

ويأتي ذلك على خلفية إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع الليبي في الآونة الأخيرة، إذ توصل "الجيش الوطني" المسيطر على شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر إلى اتفاق الشهر الماضي بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، في مفاوضات بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، أحمد معيتيق.

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