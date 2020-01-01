  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استطلاعات: بايدن في الصدارة لكن ترامب يحتفظ بفرصة للفوز

السبت 31 أكتوبر 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاعات: بايدن في الصدارة لكن ترامب يحتفظ بفرصة للفوز



وكالات

قبل ثلاثة أيام من يوم التصويت، أفادت استطلاعات للرأي العام بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتقدر الاستطلاعات، حسب موقع RealClearPolitics الذي يجمع نتائجها، مستوى دعم ترامب وبايدن بين الناخبين الأمريكيين بمعدل 43.5% و51.3% على التوالي.

وتتراوح تقييمات الاستطلاعات لمستوى دعم ترامب بين 40 و46%، فيما يقدر مستوى دعم بايدن بما بين 49 و54%.

لكن قناة "فوكس نيوز" أشارت في استطلاعها إلى أن ترامب تمكن في الأسابيع الأخيرة من تعزيز مواقعه وتقليص تخلفه عن بايدن من 10 إلى 8% (44% مقابل 52% حسب الاستطلاع الأخير مقابل 43% مقابل 53% أوائل أكتوبر).

من جانبه، قدر موقع FiveThirtyEight المختص بالاستطلاعات فرص فوز بايدن بـ90%.

وكان أكثر من 87.7 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بشكل مبكر، ما يمثل قرابة 60% من إجمالي عدد الناخبين في البلاد.

وعلى الرغم من التوقعات الواردة لا يزال الغموض يلف نتائج التصويت، خاصة وأن ترامب سبق أن حقق قبل أربع سنوات فوزا مفاجئا على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رغم تنبؤات معظم الاستطلاعات

#استطلاعات الرأي #دونالد ترامب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #الحزب الجمهوري #الحزب الديمقراطي #الناخبين الأمريكيين #هيلاري كلينتون #فوكس نيوز

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2020

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

ملخص أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2020

"التنمية بغزة" تحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية للدفعة الحالية

الأخبار الرئيسية

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

7888

هل فتحت إسرائيل أجواءها للطيران المتّجه للسعودية؟

أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة

الرئيس

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب