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إنقاذ أم وأطفالها بعد 23 ساعة من تواجدهم تحت الأنقاض بإزمير في تركيا (فيديو)

السبت 31 أكتوبر 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ أم وأطفالها بعد 23 ساعة من تواجدهم تحت الأنقاض بإزمير في تركيا (فيديو)



وكالات

نجحت فرق الإنقاذ التركية، اليوم السبت، في انتشال امرأة و3 من أطفالها من تحت أنقاض مبنى منهار بعد نحو 23 ساعة من وقوع زلزال إزمير.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة للصحفيين في إزمير إن أحد الأطفال توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق بالمستشفى، فيما تواصل جهود الإنقاذ لتحرير طفل رابع.

والطفل المتوفي واحد من 37 لاقوا حتفهم في زلزال أمس الجمعة، 35 في تركيا واثنان في جزيرة ساموس اليونانية.

وأشار رئيس المدينة الساحلية المطلة على بحر إيجة تونج سوير إلى أن حوالي 180 ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال سوير لتلفزيون "فوكس" الأمريكية، "في هذه الأثناء، يسعدنا سماع معجزات تحدث نتيجة العمل الدؤوب لفرق الإنقاذ".

ودمر الزلزال عشرات المباني في إزمير مما تسبب في حالة من الذعر في المدينة بينما اجتاحت أمواج مد المناطق الساحلية والجزر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب أذاعه التلفزيون إن عدد المصابين بلغ 885 وإن 15 منهم في حالة حرجة. فيما ذكر وزير الصحة قوجة أن 243 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات التركية وإن 8 منهم في حالة حرجة.

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