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تركيا ترفض عرضا إسرائيليا بالمساعدة والمشاركة في جهود إغاثة وإنقاذ ضحايا زلزال أزمير

السبت 31 أكتوبر 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا ترفض عرضا إسرائيليا بالمساعدة والمشاركة في جهود إغاثة وإنقاذ ضحايا زلزال أزمير



وكالات

أعلنت تركيا رفض المساعدة التي عرضتها إسرائيل في أعقاب الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير، يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء يوم السبت، أن الحكومة التركية رفضت عرض إسرائيل تقديم المساعدة والمشاركة في جهود الإغاثة والإنقاذ لضحايا زلزال أزمير التركي، بدعوى أن مشاركة تل أبيب ليست ضرورية.


وأفادت الصحيفة بأن وزير الجيش بيني غانتس، تقدم باقتراح إسرائيلي للحكومة التركية لتقديم المساعدة والمشاركة في جهود الإنقاذ، وبأن ممثلي الجيش الإسرائيلي تحدثوا مع الملحق العسكري التركي الذي أرسل بدوره الاقتراح إلى السلطات التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت عدم وقوع ضحايا أو مصابين من الإسرائيليين في الزلزال، وكل أفراد الجالية الإسرائيلية في تركيا بخير.

ولفتت الصحيفة إلى أن تل أبيب سبق لها تقديم المساعدة لتركيا في ضحايا كوارث طبيعية في البلاد، كما جرى في المساهمة في عمليات إطفاء الحرائق في عامي 2010 و2016، وزلزال 1999.

وأعلنت السلطات التركية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي هز الجمعة ولاية إزمير غرب البلاد بلغت 35 قتيلا.

وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة للصحفيين يوم السبت، أن 243 مصابا جراء الزلز

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