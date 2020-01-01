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"الأوقاف" تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال وتُغلق مسجدًا بغزة

السبت 31 أكتوبر 2020 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال وتُغلق مسجدًا بغزة



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء السبت، إعادة افتتاح تسعة مساجد في محافظتي الوسطى والشمال، وإغلاق مسجد في محافظة غزة.

وقالت الأوقاف: "بعد انتهاء مدة الإغلاق (48 ساعة) لعدد من المساجد تقرر اليوم إعادة افتتاحها من جديد، وهي 8 مساجد في المحافظة الوسطى ومسجد في محافظة الشمال".

وأضافت الوزارة "كما تقرر إغلاق مسجد فلسطين الواقع غرب مدينة غزة لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف إصابات لدى عدد من رواده وعدم التزام المصلين فيه بالإجراءات الوقائية".

وأوضحت أن المساجد التي تقرر إعادة افتتاحها في الوسطى هي: مسجدي أحمد ياسين، الاستجابة في المغازي، ومسجدي التقوى والرحمة في النصيرات، مسجد التقوى بالمغراقة، وكل من مسجد عمر بن الخطاب، النور، الايمان والتقوى بدير البلح.

وذكرت الأوقاف أنه تم أيضًا إعادة افتتاح مسجد الروضة في جباليا البلد.

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