  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

هل فتحت إسرائيل أجواءها للطيران المتّجه للسعودية؟

السبت 31 أكتوبر 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل فتحت إسرائيل أجواءها للطيران المتّجه للسعودية؟



سما /وكالات/

حلّقت طائرة متّجهة من فرانكفورت في ألمانيا إلى الرياض في السعوديّة، اليوم، السبت، فوق إسرائيل، بحسب ما رصد موقع متخصّص بالرحلات الجوية.

وتتبع الطائرة شركة "لوفتهانزا" الألمانيّة، وهي من طراز "إيرباص إيه 330".

وغادرت الطائرة مطار فرانكفورت عند 12:08 صباح اليوم، ووصلت الرّياض عند الساعة 19:37، بالتوقيت المحلّي.

وتمتنع الطائرات المتجّهة إلى السعودية من التحليق فوق إسرائيل، وكذلك الطائرات المتّجهة إلى إسرائيل من التحليق فوق السعوديّة، قبل صدور عدّة استثناءات مؤخرًا.

ومطلع أيلول/سبتمبر الماضي، فتحت السعوديّة رسميًا أجواءها لخطّ طيران ثابت بين إسرائيل والإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة ("واس") عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتيّة، "والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار السعوديّة بالقول "اختراق ضخم"، وأضاف "على مدى سنوات أعمل على فتح السماء الإسرائيلية شرقًا. بشرى كبيرة كانت قبل عامين عندما حصلت شركة الطيران ’إير إينديا’ على ترخيص رحلات مباشرة لإسرائيل".

والأسبوع الماضي، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إنّ السعودية "ستنضمّ إلى المفاوضات العلنيّة قريبًا حول التطبيع"، بينما قال رئيس الموساد، يوسي كوهين، في الأسبوع ذاته، إن "هناك جهودًا كبيرة في الساحة السعوديّة (للتطبيع مع إسرائيل)، ضغط كبير. نأمل أن ينتج عنه شيء ما. يبدو أن السعوديّين ينتظرون الانتخابات في الولايات المتحدة لإعطاء هديّة للرئيس المنتخب".

#اسرائيل #السعودية #التطبيع مع اسرائيل #اخبار الخليج #دول الخليج #الاجواء الاسرائيلية #الرحلات الجوية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2020

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

ملخص أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة

الرئيس

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب