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اصابة رجل أمن فلسطيني برصاص مسلحين في مخيم بلاطة

السبت 31 أكتوبر 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة رجل أمن فلسطيني برصاص مسلحين في مخيم بلاطة



نابلس /سما/

 اصيب رجل أمن فلسطيني بجروح لدى قيام مسلحين باطلاق الرصاص نحو قوة أمنية انتشرت داخل مخيم بلاطة اليوم السبت.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، ان قوة أمنية تعرضت لالقاء الحجارة واطلاق النار، ما ادى الى اصابة عنصر من الشرطة الخاصة في بطنه، اصابة متوسطة، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف عريقات ان الشرطة والاجهزة الامنية باشرت فرض الامن والنظام وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وملاحقة المشتبه بهم باطلاق النار او الضالعين في الشجار الذي حصل في المخيم.

يذكر ان قوة كبيرة من الاجهزة الامنية قد انتشرت في مخيم بلاطة اليوم السبت لحفظ الامن في اعقاب نشوب شجار اسفر عن مقتل احد المواطنين واصابة عدد أخر بجروح متفاوتة.

#الاجهزة الامنية #مخيم بلاطة #اصابة شرطي #اطلاق نار

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