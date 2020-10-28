الخارجية تصدر اعلانا مهما للطلبة والمواطنين ورجال الاعمال

رام الله /سما/

أعنلت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن حصولها على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا لديها سواء في الفترة ما بين 18-20 /10/2020 والفترة ما بين 26-28/10/2020، للسفر الى: إسطنبول، نيويورك، لندن، دبي، القاهرة، الرياض، الدوحة، الكويت، فرانكفورت، والرياض قادمين.







ودعت "الخارجية" في بيان صحفي لها اليوم السبت، جمع من سجلوا وحصلوا على الموافقات اللازمة المباشرة بشراء التذاكر للسفر على متن الرحلات المشار اليها في الجدول، وذلك من خلال https://repat.rj.com او من خلال وكيل سفرهم المحلي.

ولفتت إلى أن هذا الإعلان لا يشمل الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين يقومون بالتسجيل على المنصة الفعالة حاليا للسفر الى إسطنبول، والتي سيتم اغلاقها مساء اليوم.