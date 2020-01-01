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أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة

السبت 31 أكتوبر 2020 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة



غزة /سما/

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، مساء اليوم السبت، عن آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة.

وأوضح أبو حسنة في تصريحات صحفية، إنّ الطلاب سيعودون إلى مقاعد الدراسة يوم الإثنين المقبل، وسينقسمون إلى قسمين يداوم كل ثلاثة أيام أسبوعياً بالتناوب".

وأضاف أنّ الأيام الثلاثة الأخرى، ستكون استمراراً للتعليم الإلكتروني.

وأشار الى أن المناطق الحمراء ستبقى مستثناة من الدوام المدرسي، ويشمل هذا القرار المعلمين والطلاب، إلى حين أن تقوم الجهات المعنية في غزة بتحديث الوضع الوبائي.

ودعا أبو حسنة أطراف العملية التعليمية إلى الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة، للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة صحيا.

وفيما يتعلق بالوضع المالي للوكالة، أكد أبو حسنة أنه تم تقليص العجز المالي ليصل إلى 130 مليون دولار فقط، ويجري التواصل مع الداعمين للاستمرار في تقليص العجز إلى أقل معدل ممكن، للتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة اللازمة للاجئين في كافة مناطق تواجدهم بالمناطق الخمسة.

وبيّن أن الوكالة تولي قطاع غزة اهتماما خاصا في دعم اللاجئين في ظل ظروف جائحة كورونا، التي تتزامن مع ظروف اقتصادية سيئة للغاية، وستعمل على تخفيف حدة هذه الأزمات على اللاجئ الفلسطيني قدر المستطاع.

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