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الشرطة الفرنسية تتعامل مع "حادث خطير" في ليون وأنباء عن إصابة كاهن

السبت 31 أكتوبر 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفرنسية تتعامل مع "حادث خطير" في ليون وأنباء عن إصابة كاهن



باريس /سما/

ذكرت الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" في مدينة ليون وسط أنباء عن إصابة كاهن بإطلاق نار.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

وفي غضون ذلك تحدثت وكالة "فرانس برس" وقناة "BFM"، استنادا إلى مصادر في الشرطة، عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.

#فرنسا #اطلاق نار #إصابة كاهن #الشرطة الفرنسية #مدينة ليون

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