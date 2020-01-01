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وزير الثقافة الفلسطيني يزور مجموعة باور

السبت 31 أكتوبر 2020 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة الفلسطيني يزور مجموعة باور



رام الله /سما/

 قام وزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف بمرافقة وفد من الوزارة ضم وكيل الوزارة السيد جاد غزاوي ومدير مكتبها في بيت لحم الاستاذ زهير طميزي، بزيارة لمجموعة باور وكان في استقبالهم رئيس بلدية بيت جالا السيد نيقولا خميس وعضو اللجنة الإستشارية لمجموعة "باور" الأستاذ جورج الأعمى.

ثمنت "باور" هذه الزيارة التي استثمرتها لتعريف الوزير والوفد المرافق بالمجموعة وطبيعة انشطتها التي تتقاطع بشكل اساسي مع قطاع الثقافة والفنون وعرض المشاريع الجديدة التي تسعى باور لتنفيذها بمساندة شركاءها من المؤسسات الثقافية المركزية، والتعرف على التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأثنى أبو سيف على جهود وأداء المجموعة، وأهمية وجود جسم شبابي فاعل في سبيل إثبات دور الشباب الفلسطيني الهام مجتمعياً وثقافياً، داعياً "باور" الى الاستمرار بنفس النهج والطاقة لإتاحة الفرصة امام الشباب الفلسطيني لممارسة هذا الدور السامي بافضل طريقة ممكنة، وأكد على دعم الوزارة لقطاع الشباب الذي يعول عليه في بناء مجتمع مثقف قادر على قيادة التغيير.

واتفق الطرفان على استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق شراكة مستقبلية في تنفيذ الأفكار والمشاريع الثقافية الريادية، التي من شأنها ان تخدم الشباب الفلسطيني وترتقي بقطاع الفن والثقافة في فلسطين.

#عاطف ابو سيف #وزارة الثقافة

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