الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد ومعاكسة في جنين

جنين /سما/

كشفت الشرطة ملابسات جريمة تهديد ومعاكسة طالت إحدى المواطنات في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة للشرطة حول قيام شخص مجهول بإرسال رسائل لها عبر حسابها على الواتس اب تضمنت معاكستها وتهديدها بالحديث مع المرسل رغماً عنها، وعلى الفور باشرت دائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة المحافظة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل .

وذكرت، بأنه تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من سكان المحافظة والقبض عليه، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً .