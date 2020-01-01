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عائلة الشاب الدلو ترد على أنباء وفاته في اليونان

السبت 31 أكتوبر 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الشاب الدلو ترد على أنباء وفاته في اليونان



سما /وكالات/

نفت عائلة الشاب عمر هاني الدلو، السبت، وفاته في مخيمات اللجوء باليونان.

وأوضحت أن الشاب تعرض لحرق بجسده ويتعالج حاليا داخل مشافي اليونان.

وأفاد أشرف الدلو عم الشاب في تصريحات صحفية، أن هاني مصاب بحروق جراء انفجار أنبونة غاز بخيمة اللجوء المتواجد فيها في جزيرة كيوتس باليونان.

وأضاف، "وضع الشاب مستقر ومحتمل خروجه من المشفى خلال أيام"، موضحا أن شابا مسؤولا عنهم في خيم اللجوء هو الذي أبلغ العائلة بوفاة هاني بعد اتصال من الشرطة اليونانية عليه يفيد بوفاته.

وأشار، إلى أن الشاب هاجر منذ عام من قطاع غزة إلى اليونان بحثا عن لقمة العيش في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.

#عائلة الدلو #مخيمات اللجوء #اليونان #مشافي اليونان #انفجار أنبونة غاز #جزيرة كيوتس #قطاع غزة

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