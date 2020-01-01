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الأردن تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا

السبت 31 أكتوبر 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا



عمان /سما/

قالت وزارة الصحة الأردنية، إنه تم تسجيل 57 وفاة و3301 إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت في المملكة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (72,607) حالة وعدد الوفيات إلى (829) حالة.

من جانبه أكد مساعد أمين عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن الوزارة وبعد التشاور مع لجنة المختبرات تعتمد نتائج فحوصات كوفيد 19 من أي مختبر ايجابيا أو سلبيا (لا اثر للفيروس) فقط بينما لا تقبل نتيجة ايجابي ضعيف.

وأكد شركس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه سيجري التعميم على المختبرات بهذا الخصوص، والطلب منهم ارسال النتيجة الإيجابية والسلبية فقط، وعدم إرسال نتيجة إيجابي ضعيف، مشرا إلى أن النتائج التي أرسلت من قبل بعض المختبرات بإيجابي ضعيف تعد ايجابية.

وحول إعادة الفحص، بين أن المصابين لا يطلب منهم إجراء فحص آخر لكورونا بعد انهائهم فترة العزل المنزلي، ويمكنهم الخروج من غرف العزل ومن المنزل دون الشعور بالقلق والخوف من نقل العدوى للآخرين.

وقال "إنه في حال وجود الأعراض الخفيفة فعلى المريض البقاء في العزل المنزلي لمدة 13 يوماً شريطة ألا توجد لديه أي أعراض خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

#الاردن #فيروس كورونا

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