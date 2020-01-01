ضواحي القدس: الشرطة تغلق صالات أفراح وتفض ست حفلات زفاف

القدس المحتلة /سما/

أغلقت الشرطة مساء أمس صالات أفراحٍ، وفضت ست حفلات زفاف لمخالفتها لقرارات الحكومة الفلسطينية الهادفة إلى الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس، وخلال جولات تفقدية نفذتها دوريات الشرطة في بلدات وقرى شمال غرب القدس للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب صالات الأفراح بعدم إقامة تجمعات وأعراس من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة المواطنين وسبباً بإنتشار فيروس (كورونا) فقط قامت بإغلاق ست صالات أفراح وإحالة أصحابها لشرطة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقهم وفضت ست حفلات زفاف.

وأضافت الشرطة بأنها عازمة على تطبيق القانون حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

