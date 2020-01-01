"المجلس الأعلى للرياضة" يحتفل بافتتاح تطوير مرافق استاد فلسطين الدولي وتكريم شباب رفح

غزة /سما/

احتفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بافتتاح مشروع تطوير مرافق استاد فلسطين الدولي بقيمة إجمالية بلغت (2,5 ) مليون دولار، بتمويل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتكريم نادي شباب رفح بطل كأس فلسطين - للمحافظات الجنوبية وتقديم مكافأة مالية للنادي بقيمة (5000) دولار، مساء اليوم الجمعة، بحضور د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. أنور الشاعر رئيس بلدية رفح، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وجلال أبو نار رئيس نادي شباب رفح، وعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والشخصيات الرياضية.

وأشاد د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي في كلمته بالمنظومة الرياضية وهنأ نادي شباب رفح بلقب الكأس، وشكر د.عوض جهود عبد السلام هنية في دعم القطاع الرياضي وتطوير البنية التحتية وتطوير استاد فلسطين الذي تعرض للدمار بفعل الاحتلال الصهيوني، وأكد أنه يساند كل الجهود الرامية لتطوير الرياضة واستيعاب الشباب في الأنشطة والألعاب التي تبني الأجسام وتنمي العقول.

وألقى عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة كلمة شكر فيها د.محمد عوض على دعمه للقطاع الرياضي، ومساندته للبرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس الأعلى، وأكد هنية أن تطوير البنية التحية جزء أساسي في النهوض بالقطاع الرياضي بالتوازي مع دعم البطولات الرياضية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين، ووجه التهنئة لنادي شباب رفح بعد التتويج بالكأس وإضافة بطولة جديدة لخزائن النادي العريق.

كما أشاد باتحاد كرة القدم والمنظومة الرياضية والاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري خلال الشهر المقبل، وقال إن المجلس سيقدم بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي دعما بقيمة 200 ألف دولار، بالإضافة لتقديم حقيبة رياضية للاعبين دعما للأندية قبل انطلاق الموسم الكروي.

بدوره أشار إبراهيم أبو سليم إلى أهمية الدعم الحكومي والجهود التي يبذلها عبد السلام هنية في رعاية واستمرار النشاط الرياضي، وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على انتظام البطولات الرياضية، وهنأ شباب رفح بلقب الكأس، وقال أبو سليم إن اتحاده يواصل الاستعداد لانطلاق الدوري ويسعى لتهيئة الأجواء لاستمرار النشاط الرياضي في ظل الإجراءات الصحية التي تواكب الوقاية من وباء "كورونا".

وتضمن الحفل الذي استضافه استاد فلسطين على الأضواء الكاشفة، افتتاح مشروع تطوير الاستاد وجولة د.محمد عوض برفقة عبد السلام هنية على المرافق التي تضمنت قاعة الراحل عزمي نصار للتدريب والمكاتب الملحقة، والمضمار حول الملعب، بالإضافة لصالة الشهيدين الوزير والرنتيسي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، كما تخلل الحفل تكريم عائلة المرحوم غازي غريب الإعلامي الرياضي وأحد كوادر نادي شباب رفح، وتكريم اتحاد كرة القدم، وتكريم اللاعبين والجهاز الفني وإدارة نادي شباب رفح.