  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زراعة جنين تنفذ يوما تدريبيا لـ15 مزارعة في الجلمة

السبت 31 أكتوبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة جنين تنفذ يوما تدريبيا لـ15 مزارعة في الجلمة



جنين /سما/

نفذت زراعة محافظة جنين، اليوم التدريبي الثالث، ضمن حلقة نشاطات لمزارعات اليقطين المعلق داخل البيوت البلاستيكية في الجلمة، حيث تم إجراء التحليل البيئي للمحصول وتحليل المشاكل والعقبات والظروف الخاصة بالمحصول ووضع الحلول، كما تم إعطاء موضوع خاص خلال اللقاء حول التعقيم الشمسي وأساسياته. ويشارك في المدرسة 15 مُزارعة حيث أدار اللقاء المهندس جواد زكارنة بحضور المهندس أيمن العالم منسق المدارس في منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" والمهندسة منال عباس رئيسة قسم التنمية الريفية في مديرية زراعة محافظة جنين.

#زراعة جنين

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل ممثل و جزائرية فلسطينية تفوز بأفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجونة

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تقرير يتحدث عن وجود اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. والاخير وعد بالتراجع عن بعض قرارات ترامب

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

--9

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 445 حالة

توضيح من التنمية بغزة حول موعد صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية