زراعة جنين تنفذ يوما تدريبيا لـ15 مزارعة في الجلمة

جنين /سما/

نفذت زراعة محافظة جنين، اليوم التدريبي الثالث، ضمن حلقة نشاطات لمزارعات اليقطين المعلق داخل البيوت البلاستيكية في الجلمة، حيث تم إجراء التحليل البيئي للمحصول وتحليل المشاكل والعقبات والظروف الخاصة بالمحصول ووضع الحلول، كما تم إعطاء موضوع خاص خلال اللقاء حول التعقيم الشمسي وأساسياته. ويشارك في المدرسة 15 مُزارعة حيث أدار اللقاء المهندس جواد زكارنة بحضور المهندس أيمن العالم منسق المدارس في منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" والمهندسة منال عباس رئيسة قسم التنمية الريفية في مديرية زراعة محافظة جنين.