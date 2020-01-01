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مباحث كورونا تغلق 37 محلا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة في غزة

السبت 31 أكتوبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث كورونا تغلق 37 محلا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة في غزة



غزة /سما/

أغلقت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، خلال 24 ساعة الماضية، 37 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية.

وأوضحت في تقريرها اليومي الذي وصل معا نسخة منه؛ أنها أوقفت 36 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 56 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 29 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#غزة #مباحث كورونا

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