ترامب صادق على بيع طائرات الشبح من طراز F-22 إلى إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع طائرات "الشبح" المتطورة من طراز F-22 إلى إسرائيل، بالإضافة إلى قنابل دقيقة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر وصل أمس في زيارة قصيرة إلى إسرائيل، اجتمع خلالها بوزير الجيش بيني غانتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وخلال الاجتماع أبلغ اسبر كل من غانتس ونتنياهو أن الرئيس ترامب صادق على بيع الأسلحة إلى إسرائيل.



وكان وزير الجيش غانتس زار خلال الأسابيع الأخيرة الولايات المتحدة، وتناولت الزيارة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وذلك بعد موافقة أمريكا على بيع طائرات من طراز F35 للإمارات.

وذكر التقرير أنه على ما يبدو فإن بيع السلاح الأمريكي لإسرائيل هو جزء من "رزمة التعويضات" الأمريكية إلى إسرائيل بعد الصفقة مع الإمارات والتي أبرمت في إطار اتفاق التطبيع.

وضمن القائمة التي شملتها الرزمة كان تعجيل شراء طائرات إضافية من طراز F-35، وسرب طائرات هجومية من طراز F-15 اكس.



الحديث يدور عن طائرة في بداية الانتاج، ولديها قدرة على حمل قنابل وصواريخ عالية نسبيا اكبر عن النماذج السابقة، وقدرة على الطيران لمدى بعيد. سعرها ايضا يأتي بالتناسب- وهو اغلى بـ20 مليون دولار من الطائرات من طراز F-35، وتساوي 100 مليون دولار للطائرة الواحدة, وتطالب إسرائيل بتسريع وصول هذه الطائرات وأن يتم ذلك في غضون عامين. وفق الصحيفة.

وتسعى إسرائيل لشراء 8 طائرات من النوع المتقدم للتزويد بالوقود، كما هي معنية بشراء 12 مروحية من طراز V-22 والتي تمتلك جهاز دوران قادر على الطيران بصورة أسرع ولمسافة أبعد.