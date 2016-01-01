  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير البوريني يبحث مع نائب وزيرة خارجية السلفادور العلاقات الثنائية المشتركة

السبت 31 أكتوبر 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية السلفادور مروان البوريني، مع نائب وزيرة خارجية السلفادور باتريثيا كومانداري، مواضيع مشتركة تهم الدولتين، والعلاقات التاريخية الفلسطينية السلفادورية.

ووضع السفير الدبلوماسية كومانداري بصورة الوضعين السياسي والصحي في الأراضي المحتلة، ومعاناة شعبنا من وباء كورونا وسرطان الاحتلال، وكيف تنتهك دولة الاحتلال الحقوق الفلسطينية يوميا، ولا تحترم القوانين الدولية ولا قرارات الأمم المتحدة.

ويشكل المهاجرون الفلسطينيون في أميركا الوسطى شريحة مهمة في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السلفادور، وافتتحت فلسطين أول سفارة في السلفادور عام 2018، وتم الطلب من السلفادور باعتماد سفير لها في فلسطين.

وتم نقاش بعض الأمور المتعلقة في التواجد الفلسطيني في السلفادور، وفي التواجد السلفادوري في فلسطين.

ووضع السفير النائب كومانداري بصورة مبادرة الرئيس محمود عباس لمجلس الامن لعقد مؤتمر دولي لحل الصراع وانهاء الاحتلال، التزاما بالقانون الدولي والمعايير القانونية وقرارات الأمم المتحدة.

وطرح السفير تطوير عمل وكالة التعاون الدولي الفلسطينية في السلفادور والاستمرار في المشاريع الزراعية والحيوانية التي بدأناها العام الماضي.

 
#السلفادور #مروان البوريني #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

"رسائل من البشير لاسرائيل".. صراع داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية: من دفع الاتفاق مع السودان؟

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 445 حالة

توضيح من التنمية بغزة حول موعد صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية

860x484 (1)

فيديو : وفاة وعدة إصابات في اشتباكات بالرصاص بمخيم بلاطة

فيروس

الصحة بغزة: وفاة و 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و187 حالة تعافٍ