زواج أميرة مملكة بوتان

وكالات / سما /

تزوجت الأميرة يوفيلما تشودن وانجتشوك أميرة مملكة بوتان الصغيرة الواقعة على جبال الهيمالايا.

أعلنت العائلة المالكة أن الأميرة (27 عاما) تزوجت من داشو ثينلاي نوربو، وهو أكبر منها بعام واحد، في حفل أقيم يوم الخميس في القصر الملكي الرئيسي.

والعروس هي الأخت غير الشقيقة للملك الحالي جيجمي خيسار نامجيل وانجتشوك، في حين أن زوجها هو الأخ الأصغر للملكة الحالية جيتسون بيما.

ودرست الأميرة يوفيلما تشودين وانجتشوك علم الاجتماع في الولايات المتحدة. كما أنها رئيسة اللجنة البارالمبية في بوتان. ودرس زوجها في الهند، وتدرب كطيار ويعمل في شركة الطيران البوتانية "دراك اير"..

يذكر أن عائلة وانجتشوك تحكم بوتان منذ أكثر من 100 عام وهي تحظى باحترام كبير في الدولة الحبيسة بين الهند والصين.

وتنازل والد الأميرة عن العرش عام 2008 ومهد الطريق للديمقراطية. ومنذ ذلك الحين أصبحت بوتان ملكية دستورية.