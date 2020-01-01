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وزيرة الصحة : حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 445 حالة

السبت 31 أكتوبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 445 حالة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل وفاتين و521 إصابة جديدة بكورونا و445 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، انه تم تسجيل حالة وفاة لمواطن 74 عاما من برقة بنابلس، إضافة إلى حالة وفاة لمواطنة 85 عاما من بيت حانون بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 226 حالة في الضفة الغربية (الخليل 44، طولكرم 22، سلفيت 12، جنين 29، رام الله والبيرة 91، قلقيلية 25، طوباس 3، مدينة القدس 32)، إضافة إلى 187 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت ان الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (18)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (14)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (19)، طولكرم (12)، قطاع غزة (198)، ضواحي القدس (5)، مدينة القدس (76).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8-24 ساعة من إجراء الفحص.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين #الضفة #غزة #القدس

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