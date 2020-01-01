10 علامات تعني أنك بحاجة لطبيب نفسي

هل فكرت يومًا في رؤية طبيب نفسي؟ هل تلاحقك الكثير من الأفكار المحبطة؟ لا يمكنك مغادرة السرير في الصباح؟ كل شيء حولك يبدو كخط أسود ممتد لا نهاية له؟ من الصعب على كثير من الأشخاص معرفة إذا كانوا بحاجة إلى مراجعة طبيب نفسي أم لا. الطبيعي أن يشعر الأشخاص ببعض السوء من وقت لآخر، فقدان وظيفة، درجات سيئة أو حتى القليل من المطر قد يشعرنا بالسوء.

دون سبب على الإطلاق قد يتغير مزاجك، ثم يعود كل شيء إلى طبيعته أو رُبما لا يعود! لهذا من المهم جدًا التفرقة بين "الشعور بالكآبة" في العموم، والإصابة بمرض نفسي. وفيما يلي 10 علامات تدل على أن الوقت قد حان لرؤية طبيب نفسي:

1- الشعور الدائم بالحزن والبؤس وفقدان الأمل أغلب الوقت

كثيرًا ما يكون هذا علامة كبيرة على "مرض الاكتئاب"، وهو اضطراب يؤثر على الصحة العقلية لما يقارب 350 مليون شخص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم.

مشاعر كالحزن والكآبة جزء من المشاعر الإنسانية، لكنها تكون غير طبيعية إذا استمرت لفترة طويلة أو أصبحت مزمنة، كذلك الأعراض الأخرى مثل ضعف التركيز، اضطرابات النوم، انخفاض الطاقة، مشاعر انعدام القيمة واليأس، كل هذه الأعراض أعراض لمرض "الاكتئاب"، ويجب عليك رؤية طبيب نفسي عند شعورك بها لفترة طويلة.

2- الأفكار العنيفة

إذا انتابتك أفكار عنيفة فأنت كذلك تحتاج إلى تقييم نفسي عاجل، إن الرغبة في إحداث ضرر بالآخريين قد تكون علامة على مرض عقلي مثل الذهان أو اضطراب المزاج أو اضطراب القلق أو الخرف، ويمكن كذلك أن يرافق سوء استخدام العقاقير حدوث تصرفات عنيفة مثل تعاطي المخدرات. وجود أوهام مثل "جنون العظمة" قد تجعل بعض الأشخاص يميلون للعنف تجاه أشخاص آخرين بسبب شعورهم أنهم أفضل منهم.

كذلك الشخص الذي لديه اضطراب ما بعد الصدمة يمكن أن يتصرف بشكل عنيف تجاه بعض الأشخاص، خصوصًا إذا ذكره ذلك الشخص بالصدمة التي مر بها، إذا كان الشخص يعاني من الخرف فإن تراجعه المعرفي قد يؤثر بشكل كبير على تفكيره، وتنتابه أفكار غير مرغوب فيها.

3- الأوهام

وهي أفكار غير حقيقية ثابتة كالاعتقاد الكاذب، مثل الاعتقاد بأن المرء يستطيع الطيران، أو أن يظن أحدهم أنه المختار، أو الاعتقاد بأن مكتب التحقيقات الفدرالية أو وكالة المخابرات المركزية تراقبه، وهذه الأوهام قد تكون جزءًا من المرض العقلي مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، لذلك يجب عليك مراجعة الطبيب النفسي في حالة ما إذا انتابتك بعض منها.

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