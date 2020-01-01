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مشاهدة مباراة الرمثا والصريح بث مباشر : الأردنية الرياضية

السبت 31 أكتوبر 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الرمثا والصريح بث مباشر : الأردنية الرياضية



عمان / سما

نشرت قناة الأردن الرياضية، رابط مشاهدة مباراة الصريح والرمثا بث مباشر اليوم السبت على استاد الحسن ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الرمثا والصريح مباشر تعرض عبر قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport H) عبر نايل سات ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يتم إعلان هوية معلق اللقاء.

وتأجل هذا اللقاء عدة مرات إذ كان من المقرر أن يلعب يوم السادس عشر من شهر مايو الماضي، لكن الإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة بسبب وباء كورونا حالت دون إقامته بموعده.

رابط مباراة الصريح والرمثا مباشر

ويقدم الصريح موسما جيدا حتى اللحظة، حيث لعب 10 مباريات بالدوري فاز في 4 منها وخسر 4 وتعادل مرتين، وأصبح يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق معان.

أما فريق الرمثا، فقد تراجع إلى المركز الثامن برصيد 13 نقطة، إذ لعب 10 لقاءات فاز في 3 منها وخسر 3 وتعادل 4 مرات، كونه يعاني الموسم الحالي على صعيد جدول الترتيب.

ويشهد الدوري الأردني اليوم، قمة وكلاسيكو الإثارة بين الفيصلي والوحدات، إذ سوف يتمكن الأخير حال انتصر من الانفراد وحيدا بالصدارة وإبعاد خصمه عنه وبقاء الجزيرة منافسا قويا.

وكان الفريقان قد احتكما للتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ذهاب الدوري الماضي، لكن الصريح فاز إيابا بهدف نظيف، ثم لعبا وديا قبل أن يواجهان بعضهما بدرع الاتحاد الأردني أخيرا.

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