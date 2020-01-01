انتقادات لـ "فيسبوك" لحجبه منشورات انتقادية للحكومة في فيتنام

اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة اليوم السبت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحجبه تدوينات في فيتنام تحتوي على روابط لمقالات إعلامية ألمانية تنتقد الحكومة.

وذكر بيان أن الصحفى الفيتنامي ترونج خوا لو الذي يعيش فى ألمانيا اتصل بالمنظمة بعد أن تم حظر أربعة من تدويناته في فيتنام " بسبب القيود القانونية المحلية " في منتصف شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري .

وقالت مراسلون بلا حدود إن هذه المنشورات المحظورة تتضمن روابط لمقال نشر في صحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية حول تورط أحد اقارب وزير الداخلية الفيتنامي في تهريب المخدرات.