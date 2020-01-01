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القناة الرياضية السعودية

مشاهدة مباراة الاتفاق وأبها اليوم بث مباشر

السبت 31 أكتوبر 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الاتفاق وأبها اليوم بث مباشر



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة أبها والاتفاق بث مباشر اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 من ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في الدوري السعودي.

مباراة الاتفاق وأبها مباشر اليوم تبث على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي في إطار الأسبوع الثالث من دوري محمد بن سلمان.

وتبدأ مباراة أبها والاتفاق عند الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الرياض وبغداد والكويت والدوحة، 05:15 لدى القدس والقاهرة والخرطوم، 07:15 وفق وقت أبو ظبي ومسقط.

ويسعى الاتفاق إلى مواصلة انطلاقته القوية في الدوري، حيث نجح في الحصول على العلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، وفي حال فوزه اليوم سوف يتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت.

رابط مباراة الاتفاق وأبها مباشر

أما أبها فقد تعادل مرة واحدة في المسابقة لكنه خسر أخرى ولم يحقق أي انتصار حتى اللحظة، حيث يعمل اللاعبون بهذه الموقعة على الخروج بالفوز الأول والابتعاد عن مؤخرة الترتيب.

ومن المرتقب أن يلعب الاتفاق بعد أبها مع الزعيم الهلال يوم الجمعة القادم على استاد الأمير محمد بن فهد بالأسبوع الرابع، قبل أن يواجه الفتح والتعاون والنصر وضمك والفيصلي والقادسية.

أما أبها، ينتظره مباريات متوسطة المستوى عقب لقاء الاتفاق، بدءًا من الباطن والرائد ثم النصر الذي يحتل المركز الأخير دون رصيد من النقاط، قبل الفتح والتعاون وضمك والوحدة.

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