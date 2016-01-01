  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الثقافة تنعى التشكيلي عدنان جمعة طه

السبت 31 أكتوبر 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت وزارة الثقافة الفنان الفلسطيني التشكيلي عدنان جمعة طه المعروف بـ"عدنان يحيى"، الذي توفي عن عمر ناهز الستين عاما في مدينة إربد الأردنية، مساء أمس الجمعة.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إنه وبرحيل الفنان التشكيلي المبدع عدنان يحيى تخسر الحركة الوطنية الفنية التشكيلية، علما من أعلامها، ورمزا من رموز كفاح الثقافة الوطنية الفلسطينية.

وقال الوزير أبو سيف، إن الراحل من الفنانين الذين كرسوا ريشتهم دفاعا عن القضية الفلسطينية وعن حكاية ونضال شعبنا، حيث خلدت رسوماته حكاية الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني.

وتقدم إلى عائلة الفنان الفلسطيني الكبير وإلى زملائه وتلاميذه وإلى جموع المثقفين بالتعازي والمواساة.

يذكر أن الفنان عدنان يحيى من مواليد مدينة إربد العام ١٩٦٠، وعمل في حقل الفنون في محطات أكاديمية مختلفة، ونظمت له العديد من المعارض المحلية والعربية، وحصل على العديد من الجوائز، وآخرها جائزة دولة فلسطين في الآداب، والفنون، والعلوم الإنسانية، في حقل الفنون عن عمله الفني الكبير "شهيد" في العام 2017

#وزارة الثقافة

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

"رسائل من البشير لاسرائيل".. صراع داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية: من دفع الاتفاق مع السودان؟

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 445 حالة

توضيح من التنمية بغزة حول موعد صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية

860x484 (1)

فيديو : وفاة وعدة إصابات في اشتباكات بالرصاص بمخيم بلاطة

فيروس

الصحة بغزة: وفاة و 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و187 حالة تعافٍ

i

مخاوف في إسرائيل من ثمن التطبيع مع قطر والسعودية بعد “مفاجأة”الامارات