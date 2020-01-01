مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية

الرياض / سما

نشرت الرياضية السعودية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم السبت 31 أكتوبر / تشرين الأول 2020 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

مباراة الاتحاد والأهلي مباشر تنقل على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق حماد العنزي، لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان.

وكان الفوز الأخير للاتحاد على الأهلي في كأس ولي العهد السعودي للمحترفين موسم 2016، حينما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها العكايشي ومحمود كهرباء وفهد المولد.

وسيطر الأهلي على المواجهات المباشرة اللاحقة بشكل شبه كامل، فيما فاز الموسم الماضي بمباراتي الذهاب والإياب بذات النتيجة (2-1)، وسط تألق كبير للمهاجم السوري عمر السومة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الاتفاق والقادسية، بينما لم يحصد الاتحاد سوى نقطة وحيدة خلال الجولتين الأولى والثانية، بالتالي بات حاليا بالمركز الثاني عشر.

وعزز فريق الاتحاد صفوفه الأيام المنصرمة بالمدافع الدولي محمد حجازي، إذ يرى مراقبون أنها صفقة إيجابية بالاتجاه الصحيح في ظل المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.

يشار إلى أنه رغم التراجع الكبير في مستوى الاتحاد الموسم الجاري كما الدوري الماضي، إلا أن ديربي جدة مع الأهلي لا يعرف الحسابات السابقة، إذ قد يكون الانطلاقة الحقيقية له بالمسابقة.