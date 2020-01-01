صحة غزة : نقص كبير بالمواد المخبرية و إغلاق القطاع ما زال بعيدًا

غزة / سما /

قال عميد مشتهى مدير عام المختبرات في وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، إنه يوجد نقص كبير بالمواد المخبرية والأجهزة، وأن الوزارة تعمل من أجل محاصرة الوباء وكشف الخرائط الوبائية والحالات الجديدة من أجل حماية المجتمع من تفشي فايروس كورونا.

وبين مشتهى في حديث إذاعي، أن الوزارة تعول على وعي المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داعيًا إياهم للالتزام بوسائل الوقاية للتخفيف من مخاطر الوباء في ظل انهيار دول كبيرة أمام فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كبار السن والأطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا، وفي حالة الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سيؤدي لكارثة صحية في غزة.

وقال مشتهى "رفعنا عدد المسحات والفحوصات اليومية، وفي حال توفر مواد الفحص سيتم رفع القدرة المسحية لـ3000 يوميًا"، محذرًا من التجمعات خاصة بالمناسبات الاجتماعية مثل الأفراح وبيوت العزاء لأنها تشكل بؤرًا كبيرة لنشر الفايروس.

ودعا الجهات الدولية لدعم غزة وتوفير مواد الفحص والأجهزة المخبرية بسبب زيادة عدد الإصابات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل يوميًا على رفع احتياجات المختبرات لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة برام الله، وعلى تواصل وتنسيق دائم لتوفير المسحات المخبرية اليومية.

وأكد أن تجنب الازدحام والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سيجنب قطاع غزة تفشي الوباء، داعيًا المواطنين لمساعدة الوزارة في مواجهة الوباء من خلال الالتزام بالإرشادات الوقائية.

من جهته، قال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة، إن إغلاق القطاع ما زال بعيدًا عن توقعات الوزارة والحكومة، لأن القطاع لا يحتمل الإغلاق الشامل.

وأضاف "إذا ارتفعت وتيرة الإصابات في القطاع وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ربما نتجه إلى الإغلاق الشامل"، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت تقسيم قطاع غزة إلى 55 منطقة جغرافية لتقصي الوباء وإغلاق المنطقة المنكوبة دون التأثير على باقي المناطق والمواطنين.

وبين القدرة أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية اتخذت قرارًا بالسماح للعائدين الذين يصطحبون إفادة إجراء فحص الوباء بالعودة إلى منازلهم مباشرةً، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء الفحوصات لمن لا يحمل إفادة فحص الوباء والعودة إلى منزله لحين إصدار النتائج.

ولفت الناطق باسم الصحة بغزة، إلى أنه تم مطالبة القادمين من معبر رفح الحصول على هذه الإفادة من منطقة العودة قبل الوصول إلى قطاع غزة بثمانية وأربعين ساعة.

وقال "كل العائدين عبر حاجز بيت حانون يمتلكون هذه الإفادة ولذلك سيتم عودتهم إلى المنازل بشكل مباشر".