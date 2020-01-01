رابط مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت القناة الرياضية السعودية رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك بث مباشر المقررة اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الهلال وضمك مباشر تنقل من ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة 05:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وبغداد والمنامة ودمشق، وعند 04:50 لدى القاهرة والخرطوم والقدس وطرابلس وعمان.

وتجري مباراة الهلال وضمك في مستهل يوم كروي في الدوري السعودي يشهد موقعتي الاتحاد ضد الأهلي في الجوهرة المشعة، أبها أمام الاتفاق على استامد الأمير سلطان (المحالة).

وتشير المواجهات التاريخية بين الطرفين إلى تفوق الهلال الذي فاز في لقاء ذهاب دوري الموسم الماضي بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يحتكم الفريقان للتعادل الإيجابي بهدف لمثله إيابا.

ويسعى الهلال إلى الفوز في اللقاء من أجل الوصول إلى النقطة السابعة، إذ ما زال يمتلك 4 نقاط من مباراتين بالتساوي مع الرائد والتعاون والشباب، بفارق 3 عن متصدري الترتيب.

في المقابل، يأمل فريق ضمك في نيل النقطة الأولى له هذا الموسم بمسابقة الدوري، حيث ما زال بالمركز الرابع عشر دون أي نقطة كما هو الحال لدى النصر والعين متذيلي جدول المسابقة.