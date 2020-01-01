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ما هي ردة فعل زيدان على تألق دياز مع ميلان ؟

السبت 31 أكتوبر 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي ردة فعل زيدان على تألق دياز مع ميلان ؟



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن رد فعل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على تألق إبراهيم دياز خلال إعارته إلى ميلان.

ووصل دياز إلى هدفه الثالث بقميص ميلان، الخميس الماضي، ضد سبارتا براج في الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن زيدان أبلغ المقربين منه، أنه سعيد للغاية بالمستوى الذي وصل له دياز مع ميلان هذا الموسم.

وأشارت إلى أن زيدان يتابع مباريات دياز مع ميلان عن قرب، لأنه يدرك أن اللاعب جزء مهم من مستقبل النادي الإسباني.

وأوضحت أن زيدان يرغب في أن يصبح دياز لاعبًا مهمًا في مشروع ميلان، مثل مارتن أوديجارد خلال فترة إعارته إلى ريال سوسييداد.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن زيدان يخطط لإعادة دياز، عقب انتهاء الإعارة، ومنحه دورًا أكبر في المشاركة رفقة ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد #إبراهيم دياز

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