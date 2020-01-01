الرئيس البوليفي الجديد يحدد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

رام الله / سما /

أكد الرئيس البوليفي المنتخب لويس ارسي، موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والمحلية كافة.

وأكد الرئيس البوليفي خلال استقباله سفير دولة فلسطين محمود العلواني، بمكتبه في العاصمة لاباز، أن السلام في الشرق الأوسط مدخله الوحيد إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية حسب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

كما أبدى اهتمامه في تفعيل اتفاقية التعاون المشترك، وطلب من السفير العلوني أن يبلغ الرئيس محمود عباس شكره على تهنئته لمناسبة توليه الرئاسة.

وتناول السفير العلواني خلال اللقاء آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، خاصة طلب سيادة الرئيس عقد مؤتمر دولي للسلام في بداية العام المقبل.

كما أكد استنهاض العلاقات الثنائية والبدء بتفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره البوليفي.