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إصابات بالاختناق بين المزارعين في بيت أمر شمال الخليل

السبت 31 أكتوبر 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عدد من المزارعين، اليوم السبت، بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال طردت عائلة المواطن محمد عبد الحميد جابر الصليبي من أرضهم في منطقة وادي ابو الريش، المحاذية لما تسمى مستوطنة "بيت عين"، وتجمع ما يسمى مستوطنات "غوش عصيون" شمالا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، وصوب مزارعين يستعدون لبدء قطف ثمار الزيتون من اراضهيم، ما أسفر عن اصابتهم بالاختناق، وأجبروا على مغادرة المنطقة، تحت تهديد السلاح، خوفا على حياتهم.

يذكر ان المنطقة المذكورة، تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وامام اعين جنود الاحتلال، رغم حصول عائلة الصليبي على حكم من المحكمة العليا الاحتلالية بوضع جدار شائك حول الارض لحماية المزارعين من هجمات المستوطنين عليهم وعلى ممتلكاتهم.

#المزارعين #بيت أمر

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