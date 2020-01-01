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ملخص نتيجة مباراة السد والدحيل في كأس أمير قطر 2020

السبت 31 أكتوبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص نتيجة مباراة السد والدحيل في كأس أمير قطر 2020



الدوحة / سما

تأهل السد إلى نهائي كأس أمير قطر 2020، عقب فوزه الساحق على نظيره الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي التي جرت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وسجل أهداف السد، بوعلام خوخي (59)، جويليرمي دوس سانتوس (64)، بغداد بونجاح (77)، رودريغو تاباتا (88)، فيما أحرز هدف الدحيل، إيدميلسون جونيور بالدقيقة العاشرة.

وأكمل الدحيل مباراته ضد السد بتسعة لاعبين، بعد طرد لاعبيه إيدواردو بيريرا رودريجيز بالدقيقة 90، علي حسن عفيف في الدقيقة 94، علما أنه تم إلغاء هدف للاعب رامين رضائيان.

وكان فريق السد قد اكتسح نظيره الدحيل قبل أيام قليلة في الجولة الثالثة من الدوري القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما من المنتظر أن يلتقي الفريقان قريبا بمسابقة كأس Ooredoo القطرية.

ومن المرتقب أن يلعب السد ضد فريق العربي الذي أقصى أمس المرخية بهدفين دون رد على استاد عبدالله بن خليفة، سجلهما اللاعبان ارون إينار غونارسون، عبد العزيز الأنصاري.

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