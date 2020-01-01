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توضيح من التنمية بغزة حول موعد صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية

السبت 31 أكتوبر 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح من التنمية بغزة حول موعد صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية



غزة / سما /

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه لا توجد أي معلومات حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وكذلك المنحة القطرية.

وبينت الكحلوت في تصريحات إذاعية، أن ما ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول مواعيد الصرف لا علاقة للوزارة بها، وسيتم الإعلان عن موعد صرفها فور صدور قرار رسمي بذلك.

وأعربت عن أملها في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عقب صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن المنحة القطرية ستصرف خلال الأيام القادمة.

وأشارت الكحلوت إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد وضوح فيما يتعلق بآلية ومعايير صرف المنحة القطرية، ولا يوجد تسجيل لأسماء جديدة.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إلى أنه تم التوافق مع المحجوبين من المنحة القطرية دمج من ينطبق عليهم الشروط في برامج جديدة، معربةً عن أملها أن يكون هناك جديد في الدفعة القطرية الجديدة.

#شيكات الشؤون #المنحة القطرية #غزة #الشؤون الاجتماعية #صرف شيكات الشؤون

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