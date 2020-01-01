تعرّف على ثاني صفقات هلال غزة

غزة / سما /

كشف نادي هلال غزة عن ثاني صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد بقطاع غزة 2020-2021.

وأكد الهلال تعاقده مع لاعب الوسط الارتكاز محمود الريفي مدة موسم واحد عقب رحيله عن الجلاء مؤخرا, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الممتازة.

ويعدّ الريفي إضافة جيدة للهلال, لا سيما أنه يعرف أجواء النادي جيدا, إذ سبق له اللعب مع الفريق موسمين خلال الفترة من 2016-2018.

يشار إلى أن الهلال سبق له إبرام صفقة واحدة في الانتقالات الصيفية, بعدما تعاقد مع محمد الملفوح في صفقة تبادلية مع شباب جباليا, الذي انضم إليه محمد عبيد.