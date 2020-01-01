أكثر لاعب إهدارا لركلات الجزاء بالدوريات الكبرى

وكالات / سما /

سقط زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، في فخ سلبي خلال فوز فريقه على سبارتا براغ التشيكي (3-0)، في الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وحصل إبراهيموفيتش على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، لكنه سددها في العارضة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن "السلطان" أهدر 3 من آخر 5 ركلات جزاء سددها مع ميلان في كل البطولات، أكثر من لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى (الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني) منذ أغسطس 2020.

وأضاع إبراهيموفيتش أول ركلة جزاء ضد كالياري في ختام الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ثم فشل في التسجيل ضد إنتر ميلان بالجولة الرابعة من المسابقة هذا الموسم، قبل أن يخطئ طريق الشباك في مواجهة سبارتا براغ.