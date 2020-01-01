  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أكثر لاعب إهدارا لركلات الجزاء بالدوريات الكبرى

السبت 31 أكتوبر 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر لاعب إهدارا لركلات الجزاء بالدوريات الكبرى



وكالات / سما /

سقط زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، في فخ سلبي خلال فوز فريقه على سبارتا براغ التشيكي (3-0)، في الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وحصل إبراهيموفيتش على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، لكنه سددها في العارضة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن "السلطان" أهدر 3 من آخر 5 ركلات جزاء سددها مع ميلان في كل البطولات، أكثر من لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى (الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني) منذ أغسطس 2020.

وأضاع إبراهيموفيتش أول ركلة جزاء ضد كالياري في ختام الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ثم فشل في التسجيل ضد إنتر ميلان بالجولة الرابعة من المسابقة هذا الموسم، قبل أن يخطئ طريق الشباك في مواجهة سبارتا براغ.

#ركلات الجزاء #زلاتان إبراهيموفيتش

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

"رسائل من البشير لاسرائيل".. صراع داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية: من دفع الاتفاق مع السودان؟

شاهد: ناسا تنشر صورة مرعبة لثوران بركان على كوكب الزهرة!

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

فيديو : وفاة وعدة إصابات في اشتباكات بالرصاص بمخيم بلاطة

فيروس

الصحة بغزة: وفاة و 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و187 حالة تعافٍ

i

مخاوف في إسرائيل من ثمن التطبيع مع قطر والسعودية بعد “مفاجأة”الامارات

الانتخابات الامريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

الاخرس

الأخرس يواصل معركته منذ 97.. أبو بكر: قد يستشهد في أي وقت