مشاهدة مباراة الوحدات والفيصلي بث مباشر .. قناة الأردن الرياضية

عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات بث مباشر المقررة اليوم السبت عبر قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق أحمد الخلايله.

مباراة الوحدات والفيصلي مباشر تنقل من استاد عمان الدولي لحساب الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين الأردني بعد تأجيل أكثر من أربعة أشهر؛ بسبب حظر التجوال الشامل مؤخرا.

وتبدأ مباراة الفيصلي والوحدات الساعة 06:00 بتوقيت الأردن، إذ لك أن تتخيل بأن الأجواء المشحونة التي تكون بين قطبي الكرة الأردنية في جعبتيهما 131 بطولة بمختلف المسابقات.

مباراة الفيصلي والوحدات مباشر

وحصد الفيصلي تاريخيا 80 بطولة، منها 34 لقب دوري أردني، 2020 كأس الأردن، 17 كأس السوبر الأردني، 7 ألقاب درع الأردن المحلي، إضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الآسيوي.

في المقابل، حقق نادي الوحدات 51 بطولة منها 10 كأس الأردن، 16 لقب الدوري الأردني، 13 كأس السوبر المحلي، 10 الدرع المحلي، إلى جانب لقبي دورة أريحا الشتوية الكروية.

وتشير التوقعات إلى أفضلية الوحدات الذي لم يترك صدارة جدول الترتيب حتى اللحظة برصيد 24 نقطة، في حين ما زالن الفيصلي ثالثا برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط خلف الجزيرة.

وتتجه الأنظار بعد مباراة الوحدات والفيصلي مباشرة إلى استاد الحسن الذي يستضيف موقعة الصريح والرمثا بموقعة جديدة في سياق الصراع بمنتصف جدول ترتيب الدوري الأردني.