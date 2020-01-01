  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هل سيعلن نادي برشلونة إفلاسه بسبب كورونا ؟!

السبت 31 أكتوبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيعلن نادي برشلونة إفلاسه بسبب كورونا ؟!



وكالات / سما /

قالت صحيفة آس المدريدية أن نادي برشلونة يمر بوضع مالي حرج وصعب للغاية في الوقت الحاضر بسبب الآثار المترتبة على فيروس كورونا، ولم يعد هناك حل آخر سوى التوصل لاتفاق سريع مع اللاعبين من أجل تخفيض رواتبهم.

ويعد برشلونة من أكثر الأندية التي تأثرت بالوباء العالمي، حيث خسر النادي إيرادات بيع التذاكر وتقلصت أرباحه من الجولات السياحية وبيع المنتجات في المتاجر الخاصة به، الأهم من هذا كله أنه يعاني من فاتورة مرتفعة لأجور اللاعبين، وكان قد أنفق ببذخ في السنوات الأخيرة.

وبدأ النادي الكاتالوني بالفعل مفاوضاته الحقيقية مع اللاعبين من أجل تخفيض أجورهم في الموسم الحالي، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي لم يحظى بعلاقة جيدة مع نجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بين محامي النادي والمحامي الخاص باللاعبين لمناقشة مسألة تخفيض الرواتب ومحاولة التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن برشلونة مهدداً بالإفلاس بالفعل إن لم ينجح في إقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم بنسبة 30% .

#برشلونة #الافلاس #نادي برشلونة #كورونا #فايروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

"رسائل من البشير لاسرائيل".. صراع داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية: من دفع الاتفاق مع السودان؟

شاهد: ناسا تنشر صورة مرعبة لثوران بركان على كوكب الزهرة!

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

فيديو : وفاة وعدة إصابات في اشتباكات بالرصاص بمخيم بلاطة

فيروس

الصحة بغزة: وفاة و 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و187 حالة تعافٍ

i

مخاوف في إسرائيل من ثمن التطبيع مع قطر والسعودية بعد “مفاجأة”الامارات

الانتخابات الامريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

الاخرس

الأخرس يواصل معركته منذ 97.. أبو بكر: قد يستشهد في أي وقت