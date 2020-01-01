هل سيعلن نادي برشلونة إفلاسه بسبب كورونا ؟!

وكالات / سما /

قالت صحيفة آس المدريدية أن نادي برشلونة يمر بوضع مالي حرج وصعب للغاية في الوقت الحاضر بسبب الآثار المترتبة على فيروس كورونا، ولم يعد هناك حل آخر سوى التوصل لاتفاق سريع مع اللاعبين من أجل تخفيض رواتبهم.

ويعد برشلونة من أكثر الأندية التي تأثرت بالوباء العالمي، حيث خسر النادي إيرادات بيع التذاكر وتقلصت أرباحه من الجولات السياحية وبيع المنتجات في المتاجر الخاصة به، الأهم من هذا كله أنه يعاني من فاتورة مرتفعة لأجور اللاعبين، وكان قد أنفق ببذخ في السنوات الأخيرة.

وبدأ النادي الكاتالوني بالفعل مفاوضاته الحقيقية مع اللاعبين من أجل تخفيض أجورهم في الموسم الحالي، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي لم يحظى بعلاقة جيدة مع نجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بين محامي النادي والمحامي الخاص باللاعبين لمناقشة مسألة تخفيض الرواتب ومحاولة التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن برشلونة مهدداً بالإفلاس بالفعل إن لم ينجح في إقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم بنسبة 30% .