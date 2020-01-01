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وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

السبت 31 أكتوبر 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان



غزة / سما /

توفي شاب فلسطيني، صباح اليوم في مخيمات اللجوء في اليونان بعد هجرته من قطاع غزة باحثا عن لقمة عيشه.

وأكدت عائلة الدلو بغزة وفاة نجلها عمر هاني الدلو في العشرينيات من العمر فجر اليوم في جزيرة كيوتس باليونان.

وناشدت عائلة الشاب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بإعادة جثمان نجلهم إلى القطاع، لدفنه.

وأشارت العائلة إلى أن نجلها هاجر من القطاع إلى اليونان، بحثا عن لقمة العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع المحاصر من فقر وبطالة وتردي للأوضاع الاقتصادية.

وطالبت العائلة من الرئيس بمد يد العون لإعادة نجلهم إلى أرض الوطن الحبيب.

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