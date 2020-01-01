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أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

السبت 31 أكتوبر 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير منتصر سمور في جنين ، بأن الأسيرين قاسم منصور أبو عون، وفراس سليمان حسن خليليه، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة، يدخلان عاميهما الـ18 في سجون الاحتلال، وهما من بلدة جبع جنوبا.

كما ويدخل الاسير نبيل جمعه طاهر مغير من بلدة عرابه وهو محكوم 24 عاما، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، يدخل الأسير توفيق أحمد ربايعة من بلدة ميثلون، عامه الـ18 بسجون الاحتلال، وهو محكوم 25 عاما.

يذكر أن الأسرى الأربعة أمضوا سنوات في العزل، وتم معاقبتهم من خلال حرمان ذويهم من زيارتهم.

#هيئة الأسرى

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