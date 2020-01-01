الصحة بغزة: وفاة و 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و187 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن الوفاة تعود للمواطنة فايزة المصري (85 عامًا)، من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، وكانت تتلقى العلاج في مستشفى غزة الأوروبي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 187 حالة تعافٍ جديدة في صفوف المصابين.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 2748 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي 6545، منهم 2387 حالة نشطة، و4124 حالة تعافٍ، و34 حالة وفاة.