الأسير جمعة آدم من أريحا يدخل عامه الـ33 في الأسر

أريحا / سما /

دخل الأسير جمعة إبراهيم آدم (51 عاما) من محافظة أريحا، اليوم السبت، عامه الـ33 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسير آدم أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 29 أسيراً، والذين كان من المنتظر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى ضمن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؛ إلا أن سلطات الاحتلال نكثت بالاتفاقية ورفضت الإفراج عنهم في آذار 2014. وهو معتقل منذ تاريخ 31-10-1988، ويقضي حكما بالسجن المؤبد.

ويقبع الأسير آدم في سجن "هداريم"، وكان قد فقد والدته وهو في الأسر، وتمنع سلطات الاحتلال شقيقه الموجود في فلسطين من زيارته لذرائع أمنية، علما أن بقية أشقائه وشقيقاته في المهجر.