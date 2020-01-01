رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى إصابة عدد من المواطنين بجروح والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين عدة مناطق في محافظات الضفة.

كما تناولت متابعة الاتحاد الأوروبي عن كثب الحالة الصحية المتدهورة للأســير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ97 على التوالي.

"الحياة الجديدة":

الرئيس يعزي نظيره التركي بضحايا زلزال إزمير ويطمئن على صحة نظيره الجزائري

إصابة 3 فتية من جنين والاعتداء على أم وابنها واعتقال 3 مواطنين في الخليل.. إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات المقاومة الشعبية في بيت دجن وكفر قدوم

خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي.. اشتية: على أوروبا ملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأميركية بتحيزها لإسرائيل

البرلمان العربي: القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى

8 وفيات و504 إصابات جديدة بـ"كورونا"

السفير مصطفى: جاليتنا في مدينة إزمير بخير ولا إصابات بينهم جراء الزلزال

يواصل إضرابه عن الطعام منذ 97 يوما.. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب الحالة الصحية المتدهورة للأسير الأخرس

عشراوي: قرار أميركا تصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل في الوثائق الرسمية محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

دعا لمساءلة إسرائيل على انتهاكها القانون الدولي.. خبير دولي: على المجتمع الدولي الرد على انتهاكات اسرائيل بأكثر من مجرد الانتقادات

"الخارجية" تعلن نجاح التنسيق لمغادرة طلبة دراسات عليا في الخارج

زعيم العمال البريطاني يحذر من "حرب أهلية" في حزبه عقب تعليق عضوية كوربين

جيل بايدن.. الطاقة الداعية لتوحيد الأميركيين خلف المرشح الديمقراطي

"الأيام":

عشرات الإصابات إحداها خطيرة في مواجهات الجمعة.. إغلاق "الإبراهيمي" والمستوطنون يخربون جنوب نابلس

الرئيس يطمئن على صحة نظيره الجزائري ويعزي أردوغان بضحايا زلزال إزمير

جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على فتى قبل اعتقاله في الخليل

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام.. الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب حالته الصحية

آلاف المصلين يهتفون نصرة للنبي محمد في المسجد الأقصى

اشتية يدعو إيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين وروما تؤكد التمسك بتحقيق حل الدولتين

مقرر أممي: على المجتمع الدولي الرد على الاستيطان بأكثر من مجرد الانتقادات

"كورونا": 8 وفيات و504 إصابات جديدة.. الإجمالي 552 وفاة ونحو 65 ألف إصابة

تسليم جواز سفر أميركي عليه "إسرائيل" كمكان الولادة لأميركي من مواليد القدس

استطلاع إسرائيلي: تراجع شعبية نتنياهو لصالح أحزاب "يمينا"

"القدس":

الأخرس يفقد القدرة الكاملة على الحركة ويتعرض لغيبوبة متقطعة كل ساعة تقريبا

اطمأن على صحة نظيره الجزائري ... الرئيس يعزي اردوغان بضحايا الزلزال

زلزال قوي يضرب تركيا واليونان وعشرات القتلى والجرحى وانهيار مبانٍ

أول تجربة على البشر للقاح مضاد لكورونا في إسرائيل غدا

مسيرات حاشدة في القدس والدهيشة وقطاع غزة وبالداخل الفلسطيني نصرة للرسول وتنديدًا بالرسوم المسيئة

اشتية يلتقي وزير الخارجية الإيطالي ويطالبه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

إصابة 7 مواطنين برصاص الاحتلال جراح أحدهم حرجة والمستوطنون يخربون شبكة مياه وكهرباء في الساوية

إدارة ترمب تتخذ خطوات متلاحقة لتسريع عملية الضم

8 وفيات و504 إصابات جديدة بكورونا و448 حالة تعافٍ في الضفة والقطاع