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شاهد: حبيب يوجه إهانات لماكرون باللغة العربية بسبب النبي محمد مع صورة مسيئة

السبت 31 أكتوبر 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: حبيب يوجه إهانات لماكرون باللغة العربية بسبب النبي محمد مع صورة مسيئة



وكالات

وجه الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد " UFC" للفنون القتالية المختلطة، إهانات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية موجة الغضب بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

ونشر حبيب "المعتزل" صورة مسيئة للرئيس ماكرون عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" وعلق عليها قائلا باللغة العربية: "قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية. ‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب.. ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى. ‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين".

وأضاف: "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".

وهزت فرنسا ليلة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، جريمة بشعة حينما أقدم أحد المسلمين المتشددين من أصل شيشاني، على قطع رأس مدرس التاريخ، صموئيل باتي، الذي كان قد عرض رسوما مسيئة للنبي محمد في فصل دراسي في درس عن "حرية التعبير".

ووقعت الجريمة بالقرب من مدرسة في كونفلان سان أونورين بضواحي باريس. ووصف ماكرون الحادث بأنه عمل إرهابي.

ومن ثم شهدت فرنسا سلسلة من الأعمال الإرهابية، مثل الهجوم الذي أوقع 3 قتلى قرب كنيسة بمدينة نيس الفرنسية.

#حبيب نورمحمدوف #ماكرون #فرنسا #الاساءة للنبي
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