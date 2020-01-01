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فيديو : إصابات إحداها خطيرة في اشتباكات بالرصاص بمخيم بلاطة

السبت 31 أكتوبر 2020 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : إصابات إحداها خطيرة في اشتباكات بالرصاص بمخيم بلاطة



رام الله / سما /

 أسفرت اشتباكات بالرصاص في مخيم بلاطة الليلة الماضية وصباح اليوم السبت، عن عدة إصابات بالرصاص إحداها خطيرة.

وبحسب مصادر محلية فإن الأجهزة الأمنية تتواجد في منطقة شارع القدس الرئيس، في محاولة للسيطرة على الأوضاع ومنع تفاقمها.

وناشدت "اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة" الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، بالتدخل العاجل والفوري لحقن الدماء ووقف الاشتباكات التي قد تطال أرواح الأبرياء في المخيم، والذي قالت إنه أصبح اليوم "أشبه بساحة حرب واقتتال وفتنة".

وقررت اللجنة تعليق الدوام في المدارس لهذا اليوم، نظرًا لتوتر الوضع داخل المخيم.

لجنة الخدمات تقرر تعليق الدوام في المدارس وكافة المؤسسات في مخيم بلاطة لهذا اليوم..نظرا لتوتر الوضع داخل المخيم..نسأل الله السلامة لأهلنا.

   

#اشتباكات #نابلس #مخيم بلاطة

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