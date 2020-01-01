جنين: وقفة إسناد للأسيرين الأخرس والسعدي المضربين عن الطعام

جنين / سما /

نظمت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، مساء اليوم الجمعة، وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس ومحمود السعدي وللحركة الأسيرة .

وألقيت خلال الوقفة التي نظمت في ساحة مخيم جنين، كلمة للقوة الوطنية والإسلامية، وحركة فتح في المدينة، ولأسرى محررين، وفعاليات مخيم جنين والتي ألقاها كل من عامر السعدي، ووصفي قبها، وخضر عدنان وضياء أبو وعد.

وندد المتحدثون بسياسة الاحتلال القمعية بحق الحركة الأسيرة، وبسياسة الاعتقال الإداري، وشددوا على ضرورة تضافر الجهود للإفراج عن الأسيرين الأخرس والسعدي بشكل خاص، وكافة الأسرى عموما، محملين الاحتلال والمؤسسات الإنسانية والحقوقية المسؤولية الكاملة على حياة الأخرس، داعين لبذل مزيد من الحراك والتضامن نصرة للأخرس ولأسرانا.

ورفع المشاركون علم فلسطين وصور الأسيرين الأخرس والسعدي، وصور عدد من قادة الحركة الأسيرة، وشعارات حمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.